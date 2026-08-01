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1.173 Siswa SMA/SMK Unjuk Gigi di PJI COY 2026, Cetak Pendapatan Rp483 Juta

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 16:45 WIB
1.173 Siswa SMA/SMK Unjuk Gigi di PJI COY 2026, Cetak Pendapatan Rp483 Juta - JPNN.com Bali
1.173 siswa SMA dan SMK dari 45 sekolah di seluruh Indonesia membuktikan taji mereka di dunia bisnis di ajang Prestasi Junior Indonesia Company of the Year (PJI COY) 2026. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, JAKARTA - 1.173 siswa SMA dan SMK dari 45 sekolah di seluruh Indonesia membuktikan taji mereka di dunia bisnis.

Melalui program kewirausahaan Student Company, para pengusaha muda ini berhasil membukukan pendapatan kolektif fantastis mencapai lebih dari Rp483 juta.

Inisiatif ini digagas oleh Prestasi Junior Indonesia (PJI) melalui dua program utama, Zurich Entrepreneurship Program (ZEP) dan Starbucks Creative Youth Entrepreneurship Program (SCYEP).

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Program ini mendapat dukungan penuh dari Zurich Indonesia, Z Zurich Foundation, Starbucks Indonesia, dan The Starbucks Foundation.

Puncak dari pembelajaran ini ditandai dengan digelarnya kompetisi Prestasi Junior Indonesia Company of the Year (PJI COY) 2026 di Senayan Park, Jakarta, Sabtu (1/8).

Kompetisi ini menampilkan perusahaan-perusahaan siswa terbaik yang lahir dari proses pembelajaran kewirausahaan berbasis pengalaman nyata.

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Inisiatif tersebut hadir di tengah meningkatnya peran ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan Statistik Ekonomi Kreatif 2025, sektor ini berkontribusi sebesar Rp1.757,87 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan pertumbuhan 6,86 persen.

1.173 siswa SMA dan SMK dari 45 sekolah di seluruh Indonesia membuktikan taji mereka di dunia bisnis di ajang PJI COY 2026
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TAGS   siswa SMA SMK Prestasi Junior Indonesia Indonesia Zurich Indonesia The Starbucks Foundation PJI COY 2026 Program Kewirausahaan Student Company

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