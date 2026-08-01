JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Bali Sumbang Rp405,25 Miliar dari Pendapatan Visa, Turun Drastis, ternyata

Bali Sumbang Rp405,25 Miliar dari Pendapatan Visa, Turun Drastis, ternyata

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 16:07 WIB
Bali Sumbang Rp405,25 Miliar dari Pendapatan Visa, Turun Drastis, ternyata - JPNN.com Bali
Lalu lintas wisatawan saat mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali. Pariwisata Bali menyumbang pendapatan visa sebesar Rp405 miliar pada semester 1 2026. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sektor pariwisata Bali terus memberikan kontribusi signifikan bagi kas negara.

Sepanjang semester I-2026, Provinsi Bali mencatatkan penerimaan negara dari pos pendapatan visa mencapai Rp405,25 miliar.

Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Supendi mengungkapkan bahwa pendapatan visa menjadi penyumbang terbesar dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Baca Juga:

"Pendapatan visa menjadi realisasi terbesar dari jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kategori lainnya," ujar Supendi dilansir dari Antara.

Sebagian besar kontribusi tersebut mengalir melalui pintu utama kedatangan turis asing, yakni Kantor Imigrasi Ngurah Rai yang menyumbang sebesar Rp402 miliar.

Kendati mencatatkan angka yang terbilang fantastis, realisasi pendapatan visa semester I-2026 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca Juga:

Sebagai pembanding, Kantor Imigrasi Ngurah Rai berhasil meraup hingga Rp717,8 miliar pada semester I-2025.

DJPb Bali memperkirakan penurunan ini terjadi akibat melambatnya laju kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) yang dipicu oleh tingginya tensi krisis geopolitik global yang masih berlangsung sampai saat ini.

Sepanjang semester I-2026, Provinsi Bali mencatatkan penerimaan negara dari pos pendapatan visa mencapai Rp405,25 miliar.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bali visa Kantor Imigrasi Ngurah Rai Kanwil DJPb Bali kas negara Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP turis wisman

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

  2. Johnny Jansen Tatap Musim Kedua di Bali United: Incar Lima Besar & Jago Kandang - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Tatap Musim Kedua di Bali United: Incar Lima Besar & Jago Kandang

  3. Bali United Berpaling ke Brand Jerman, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Berpaling ke Brand Jerman, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU