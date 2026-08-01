Bali Sumbang Rp405,25 Miliar dari Pendapatan Visa, Turun Drastis, ternyata

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sektor pariwisata Bali terus memberikan kontribusi signifikan bagi kas negara.

Sepanjang semester I-2026, Provinsi Bali mencatatkan penerimaan negara dari pos pendapatan visa mencapai Rp405,25 miliar.

Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Supendi mengungkapkan bahwa pendapatan visa menjadi penyumbang terbesar dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

"Pendapatan visa menjadi realisasi terbesar dari jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kategori lainnya," ujar Supendi dilansir dari Antara.

Sebagian besar kontribusi tersebut mengalir melalui pintu utama kedatangan turis asing, yakni Kantor Imigrasi Ngurah Rai yang menyumbang sebesar Rp402 miliar.

Kendati mencatatkan angka yang terbilang fantastis, realisasi pendapatan visa semester I-2026 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebagai pembanding, Kantor Imigrasi Ngurah Rai berhasil meraup hingga Rp717,8 miliar pada semester I-2025.

DJPb Bali memperkirakan penurunan ini terjadi akibat melambatnya laju kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) yang dipicu oleh tingginya tensi krisis geopolitik global yang masih berlangsung sampai saat ini.