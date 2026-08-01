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Harga Pertamax di Jatim, Bali & Nusra Turun Per 1 Agustus, Sebegini

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 11:41 WIB
Harga Pertamax di Jatim, Bali & Nusra Turun Per 1 Agustus, Sebegini - JPNN.com Bali
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi yang berlaku mulai Sabtu, 1 Agustus 2026. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi yang berlaku mulai Sabtu, 1 Agustus 2026.

Penyesuaian harga secara berkala ini mengacu pada tren harga minyak dunia serta pergerakan nilai tukar rupiah.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan evaluasi rutin demi menjaga stabilitas dan transparansi harga BBM Non-Subsidi di pasaran.

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"Penyesuaian harga BBM Non-Subsidi dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

Pertamina juga memastikan pasokan BBM tetap aman sehingga kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujar Ahad Rahedi, Sabtu (1/8).

Berdasarkan penyesuaian per 1 Agustus 2026, berikut adalah rincian harga BBM Non-Subsidi untuk wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT:

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1.         Pertamax Turbo 98 turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter.

2.         Pertamax Green 95 turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter.

PT Pertamina Patra Niaga regional Jatimbalinus resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi yang berlaku mulai Sabtu, 1 Agustus 2026.
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TAGS   PT Pertamina Patra Niaga bbm BBM non-subsidi PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Bali Jatim Nusra Pertamax Dexlite Pertamina Dex

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