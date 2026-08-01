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Kalender Bali Sabtu (1/8): Baik Membangun Tembok, Mengandung Sifat Boros

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 07:09 WIB
Kalender Bali Sabtu (1/8): Baik Membangun Tembok, Mengandung Sifat Boros - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Sabtu 1 Agustus 2026 yang bertepatan dengan Saniscara Kliwon Krulut. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (1/8) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Kliwon Krulut.

Hari ini bertepatan dengan Tumpek Krulut.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (1/8) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Sabtu 1 Agustus 2026 bertepatan dengan Saniscara Kliwon Krulut: Hari baik membangun tembok pekarangan, mengandung sifat boros
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membangun Tembok Sifat Boros Kalender Bali Sabtu 1 Agustus 2026 Saniscara Kliwon Krulut Tumpek Krulut Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali Dewasa Ayu

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