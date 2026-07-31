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Usaha Milik WNA di Nusa Penida Terancam Ditutup Paksa, Bupati Satria Meradang

Jumat, 31 Juli 2026 – 08:23 WIB
Usaha Milik WNA di Nusa Penida Terancam Ditutup Paksa, Bupati Satria Meradang - JPNN.com Bali
Bupati Klungkung I Made Satria memimpin sidak gabungan mengawasi tenaga kerja asing dan retribusi pariwisata di Nusa Penida, Kamis kemarin (30/7). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Pemkab Klungkung menggelar inspeksi mendadak (sidak) gabungan untuk mengawasi Tenaga Kerja Asing (TKA) dan memantau retribusi pariwisata di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kamis (30/7).

Sidak yang difasilitasi Kesbangpol ini dipimpin langsung Bupati Klungkung I Made Satria, bersama jajaran Keimigrasian, Kejaksaan, Kepolisian, BPKPD, dan Dinas Pariwisata.

Dari pengawasan di tiga tempat usaha milik Warga Negara Asing (WNA), tim gabungan menemukan indikasi pelanggaran serius di salah satu lokasi yang sudah beroperasi bertahun-tahun.

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Usaha tersebut berdiri melanggar sempadan pantai, belum mengantongi izin operasional diving, serta tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

"Kunjungan ini untuk memastikan setiap usaha WNA di Nusa Penida mematuhi regulasi yang berlaku.

Mulai dari perizinan bangunan hingga ketenagakerjaan," ujar Bupati Klungkung I Made Satria kepada awak media.

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Atas temuan tersebut, Pemkab Klungkung mengambil sikap tegas dengan menerbitkan Surat Peringatan (SP) secara bertahap.

Jika hingga SP 3 pelaku usaha belum melengkapi izin, Pemkab Klungkung tidak segan menghentikan operasional usaha tersebut.

Bupati Klungkung I Made Satria memimpin sidak gabungan mengawasi tenaga kerja asing dan retribusi pariwisata di Nusa Penida, Kamis kemarin (30/7).
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TAGS   Sidak Gabungan Tenaga Kerja Asing WNA Retribusi Pariwisata nusa penida Bupati Klungkung I Made Satria pajak izin operasional Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

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