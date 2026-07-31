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Kalender Bali Jumat (31/7): Baik untuk Berburu & Memasang Jerat

Jumat, 31 Juli 2026 – 07:12 WIB
Kalender Bali Jumat (31/7): Baik untuk Berburu & Memasang Jerat - JPNN.com Bali
Kalender Bali Jumat 31 Juli 2026 bertepatan dengan Sukra Wage Krulut. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (31/7) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Wage Krulut.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (31/7) dilansir dari kalenderbali.org:

 

Kalender Bali Jumat 31 Juli 2026 bertepatan dengan Sukra Wage Krulut: Hari baik untuk berburu & memasang jerat
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik untuk Berburu Dewasa Ayu Kalender Bali Jumat 31 Juli 2026 Hari Baik Memasang Jerat Sukra Wage Krulut Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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