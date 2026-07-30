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ASUS ExpertBook Ultra: Standar Baru Laptop Bisnis Premium di Era AI

Kamis, 30 Juli 2026 – 20:44 WIB
ASUS ExpertBook Ultra: Standar Baru Laptop Bisnis Premium di Era AI - JPNN.com Bali
ASUS secara resmi memperkenalkan ASUS ExpertBook Ultra sebagai The Flagship of the Industry kepada jurnalis di Bali dalam Media Gathering Asus di Pecatu, Badung Kamis (30/7). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dalam lanskap bisnis modern yang bergerak cepat, memilih perangkat komputasi bukan lagi sekadar urusan departemen TI, melainkan investasi strategis perusahaan.

Eksekutif dan profesional kini membutuhkan laptop bisnis flagship yang tak hanya kencang, tetapi juga menawarkan keamanan tingkat tinggi, mobilitas ekstra, dan integrasi AI yang mulus.

Menjawab tantangan tersebut, ASUS menghadirkan ASUS ExpertBook Ultra, perangkat yang dirancang untuk mengungguli para pesaingnya seperti Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13, Dell Latitude 7450 Premium, HP EliteBook Ultra G1i, hingga Apple MacBook Air M4.

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“Sebagai fondasi era baru Copilot+ PC, ASUS ExpertBook Ultra mengandalkan prosesor hingga Intel Core Ultra X9 Processor 388H generasi terbaru yang dipadukan dengan Neural Processing Unit atau NPU yang mampu menghasilkan performa hingga 50 Trillion Operations Per Second (TOPS),” ujar Commercial Director ASUS Indonesia Eric Khoven dalam pernyataan resminya.

Eric menambahkan, saat ini di pasaran Indonesia, produk-produk flagship kompetitor masih menggunakan Intel Core Ultra 7 Series 2 yang menghasilkan performa AI NPU hingga 48 TOPS.

Langkah ASUS untuk langsung memanfaatkan teknologi mutakhir di lini laptop bisnis kelas flagship merupakan langkah yang sulit diikuti oleh kompetitor di Indonesia.

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“Jika dihadapkan pada skenario multitasking korporat, seperti rapat maraton via Teams sembari mengolah ribuan baris data di Excel dan melakukan supervisi ratusan halaman laporan PowerPoint, ASUS ExpertBook Ultra dapat menjalankannya tanpa masalah,” kata Eric.

“Saat  mengaktifkan notulen otomatis berbasis AI, efisiensi chip yang digunakan juga sangat terasa,” imbuhnya.

ASUS ExpertBook Ultra mengandalkan prosesor hingga Intel Core Ultra X9 Processor 388H generasi terbaru yang dipadukan dengan Neural Processing Unit
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TAGS   ASUS ASUS Indonesia ASUS ExpertBook Ultra Artificial Intelligence Era AI

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