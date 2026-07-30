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Rotasi Besar di Polda Bali: Kombes hingga AKBP Resmi Berganti Posisi, Ini Daftarnya

Kamis, 30 Juli 2026 – 20:05 WIB
Rotasi Besar di Polda Bali: Kombes hingga AKBP Resmi Berganti Posisi, Ini Daftarnya - JPNN.com Bali
Polda Bali menggelar Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres jajaran, serta penyerahan jabatan Karolog di Gedung Presisi Polda Bali, Kamis (30/7). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali menggelar Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres jajaran, serta penyerahan jabatan Karolog di Gedung Presisi Polda Bali, Kamis (30/7).

Upacara tersebut dipimpin langsung Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya, jajaran PJU, dan personel yang terlibat.

Sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polda Bali resmi berganti kepemimpinan antara lain Karo SDM dari Kombes Agus Nugroho ke Kombes I Dewa Made Adnyana.

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Karolog dari Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto ke Kombes Leo Joko Triwibowo.

Direktur Reserse Narkoba dari Kombes Radiant ke Kombes Fahmi Arifrianto.

Direktur Lalu Lintas dari Kombes Turmudi ke Kombes Yong Ferrydjon.

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Direktur Pamobvit dari Kombes Musni Arifin ke Kombes I Dewa Alit Bintang Juliana.

Direktur Polairud dari Kombes Nurodin ke Kombes Bambang Wiriawan.

Polda Bali menggelar Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres jajaran, serta penyerahan jabatan Karolog di Gedung Presisi Polda
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TAGS   polda bali rotasi mutasi Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya PJU Polda Bali Kombes akbp

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