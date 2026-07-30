Batur Gelar Pamlaspas Cihna di Titik Nol, Koster Minta Stop Komersialisasi

bali.jpnn.com, BANGLI - Desa Adat Batur menggelar upacara Pamlaspas Cihna di Titik Nol Desa Adat Batur Let (Batur Kuno), kawasan Black Lava-Batur, pada Rabu (29/7).

Upacara ini merupakan penanda sejarah sekaligus bagian dari rangkaian peringatan 100 Tahun Rarud Batur, peristiwa perpindahan masyarakat akibat letusan dahsyat Gunung Batur satu abad lalu.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Ida Dalem Semara Putra, Danrem 163/Wirasatya Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, serta jajaran instansi terkait.

Jero Penyarikan Duuran Batur menjelaskan bahwa penentuan lokasi Batur Kuno (Purwa Mandala Batur) dilakukan melalui pendekatan dokumen sejarah, foto tempo dulu, hingga proses spiritual (nunas di niskala).

Kawasan ini dahulunya merupakan pusat pemukiman dan lokasi awal Pura Ulun Danu Batur sebelum relokasi.

Pihaknya menegaskan bahwa penataan di Titik Nol ini bukanlah untuk membangun kembali pura baru, melainkan menghadirkan simbol edukasi berupa Padmasana Alayang dengan bebaturan pertiwi.

"Kami tidak membangun pura di tempat ini, melainkan membangun simbol edukasi agar generasi mendatang mengetahui di mana letak Desa Batur dan Pura Ulun Danu Batur pada masa lampau," kata Jero Penyarikan Duuran Batur.

Ketua Panitia 100 Tahun Rarud Batur Made Santika menyampaikan bahwa peringatan ini dikemas dalam bentuk festival bertajuk Batur Village Festival yang akan berlangsung pada 2–8 Agustus 2026.