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Kalender Bali Kamis (30/7): Mengandung Sifat Boros, tak Baik untuk Berbelanja

Kamis, 30 Juli 2026 – 05:50 WIB
Kalender Bali Kamis (30/7): Mengandung Sifat Boros, tak Baik untuk Berbelanja - JPNN.com Bali
Kalender Kamis 28 Juli 2026 bertepatan dengan Wraspati Pon Krulut. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (30/7) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Pon Krulut.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (30/7) dilansir dari kalenderbali.org:

                                                                                                                                     

Kalender Bali Kamis 30 Juli 2026 bertepatan dengan Wraspati Pon Krulut: Hari ini mengandung sifat boros, tak baik untuk berbelanja
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TAGS   kalender Kalender Bali Mengandung Sifat Boros Berbelanja Kalender Bali Kamis 30 Juli 2026 Wraspati Pon Krulut Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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