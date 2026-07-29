VinFast Garap Pasar Bali, Tersedia Tiga Varian Motor Listrik, Cek Harganya

bali.jpnn.com, BADUNG - PT Sentrik Persada Nusantara resmi membuka showroom VinFast e-Motorcycle pertama di Bali yang berlokasi di Jalan Raya Canggu, Badung, Rabu (29/7).

Peresmian dealer ini menjadi tonggak penting ekspansi VinFast di Pulau Bali, sekaligus bagian dari peluncuran serentak 20 dealer pionir VinFast di seluruh Indonesia.

Mengusung konsep layanan 3S (Sales, Service, Spare Part), dealer di kawasan strategis Canggu, Badung, ini hadir untuk memberikan kemudahan penuh bagi konsumen.

Mulai dari proses pembelian hingga perawatan berkala dan penyediaan suku cadang resmi.

General Manager PT Sentrik Persada Nusantara, Kadek Pande Yulia Sanjaya, menjelaskan bahwa Bali dipilih karena potensi pasarnya yang amat besar.

Sebagai etalase pariwisata internasional, Bali juga didukung komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat transisi menuju transportasi ramah lingkungan.

"Ini adalah bagian dari 20 dealer pertama VinFast di Indonesia. Setelah hadir lewat lini roda empat, kini kami membawa motor listrik untuk masyarakat Bali," ujar Pande Yulia Sanjaya kepada awak media.

Pada tahap awal, VinFast memboyong tiga model motor listrik ke pasar Bali, yakni Evo, Feliz II, dan Viper.