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Juragan Fastpay Terkoneksi Ferizy Non-Reguler, Beli Tiket Kapal Makin Mudah

Rabu, 29 Juli 2026 – 14:41 WIB
Juragan Fastpay Terkoneksi Ferizy Non-Reguler, Beli Tiket Kapal Makin Mudah - JPNN.com Bali
Fastpay bersiap mengintegrasikan sistemnya dengan ETIS Ferizy Non-Reguler milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk mendekatkan layanan tiket penyeberangan ke masyarakat. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Fastpay bersiap mengintegrasikan sistemnya dengan ETIS Ferizy Non-Reguler milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Langkah ini diambil untuk mendekatkan layanan tiket penyeberangan ke masyarakat melalui jaringan agen yang dikenal sebagai Juragan Fastpay.

Fastpay merupakan aplikasi keagenan multi-layanan yang membantu pemilik usaha menyediakan layanan pembayaran, produk digital, layanan keuangan, tiket perjalanan, dan pengiriman paket melalui satu aplikasi usaha.

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Melalui integrasi ini, para Juragan dapat membantu warga mencari lintasan, memilih jadwal, menginput data, menentukan kategori kendaraan, hingga memproses tiket elektronik (e-ticket) secara cepat dan praktis.

Direktur Bisnis Retail Bimasakti Group Adigdha Kholif Pradana menegaskan bahwa digitalisasi tak sekadar menghadirkan fitur di aplikasi, tetapi harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Ketika mayoritas layanan bertumpu pada koridor utama, Fastpay memberi perhatian khusus ke wilayah kepulauan yang akses digitalnya masih terbatas.

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Kami ingin Juragan berdiri di barisan depan untuk membantu warga memperoleh tiket dengan mudah, cepat, dan dekat melalui dukungan teknologi, edukasi, customer service, serta pendampingan operasional,” ujar Adigdha.

Keterbatasan akses digital sangat terasa pada momen lonjakan penumpang seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru (Nataru), maupun libur sekolah.

Fastpay bersiap mengintegrasikan sistemnya dengan ETIS Ferizy Non-Reguler milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
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TAGS   Fastpay Juragan Fastpay PT ASDP Indonesia Ferry Ferizy Tiket Kapal Pelabuhan Merak Pelabuhan Bakauheni pelabuhan ketapang pelabuhan gilimanuk

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