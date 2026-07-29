Cuaca Ekstrem Terjang Selat Bali, ASDP Siapkan Skema Mitigasi & Antrean

bali.jpnn.com, GILIMANUK - PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang memberlakukan kebijakan penundaan sementara operasional penyeberangan Selat Bali yang menghubungkan Pelabuhan Ketapang – Gilimanuk.

Langkah antisipatif ini diambil menyusul cuaca ekstrem berupa gelombang tinggi dan angin kencang yang menerjang wilayah perairan tersebut dalam beberapa hari terakhir.

General Manager PT ASDP Cabang Ketapang, Arief Eko Kurniansjah, menegaskan bahwa penyesuaian operasional bersifat dinamis dan berfokus pada keselamatan pelayaran.

“Setiap keputusan operasional didasarkan pada rekomendasi cuaca maritim dari BMKG serta hasil koordinasi dengan seluruh otoritas, bukan kebijakan sepihak operator.

Keselamatan pengguna jasa dan awak kapal adalah prioritas utama,” kata Arief Eko Kurniansjah dilansir dari Antara.

Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi bersama KSOP Kelas III Tanjung Wangi, Satpel Pelabuhan Penyeberangan BPTD Kelas II Jawa Timur, BMKG, dan pihak kepolisian.

ASDP memastikan layanan penyeberangan akan langsung dibuka kembali begitu kondisi cuaca dinyatakan aman oleh BMKG.

Untuk mengantisipasi kemacetan dan menjaga kelancaran distribusi logistik, ASDP telah menyiapkan sejumlah langkah taktis.