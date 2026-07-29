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Koster Sorot Kasus Amuk Massa di Baturiti, Klaim Situasi Bali Terkendali

Rabu, 29 Juli 2026 – 12:52 WIB
Koster Sorot Kasus Amuk Massa di Baturiti, Klaim Situasi Bali Terkendali - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster memberikan keterangan kepada awak media seusai Rakor Forkopimda Bali, kemarin. Koster mengeklaim situasi Bali terkendali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster memimpin Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali di Ruang Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7).

Rakor ini membahas isu keamanan, ketertiban, keimigrasian WNA, sekaligus mengevaluasi potensi gangguan ketertiban di Bali.

Salah satu sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah kasus main hakim sendiri terhadap terduga pelaku pencurian di Juwuk Legi, Baturiti, Tabanan, yang berujung tewasnya seorang pria asal Sidatapa, Buleleng, berinisial KD.

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Menanggapi insiden tersebut, Koster menegaskan agar masyarakat tidak main hakim sendiri dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum.

“Masyarakat Bali dimohon menjaga kondusifitas lingkungan, menahan diri saat terjadi masalah hukum, dan tidak main hakim sendiri. Serahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang,” kata Koster.

Koster menambahkan, pencegahan harus dimulai dari tingkat tapak.

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Ia akan menginstruksikan para Kepala Desa dan Bendesa Adat se-Bali untuk aktif mengedukasi warga agar taat hukum serta memilah informasi di media sosial agar tidak memicu kerusuhan.

Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana, Kabinda Bali, jajaran Imigrasi, dan Danrem 163/Wirasatya mengonfirmasi bahwa situasi Bali secara umum tetap aman dan terkendali.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan agar masyarakat tidak main hakim sendiri dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum.
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TAGS   Koster gubernur koster baturiti tabanan Bali Canggu WNA Forkompimda Bali

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