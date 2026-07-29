Direktur Merek Turun ke Tejakula, Dorong Bali Pure Mengantongi Pelindungan Merek

bali.jpnn.com, BULELENG - Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Fajar Sulaeman Taman meninjau Sentra Produksi Bali Pure di Tejakula, Buleleng, Bali.

Kunjungan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pelindungan kekayaan intelektual bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Fajar Sulaeman Taman didampingi Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah beserta Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana.

Rombongan diterima oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Buleleng Ketut Suwarmawan, bersama pemilik Bali Pure I Ketut Sumayana.

Kepala BRIDA Buleleng Ketut Suwarmawan menyampaikan bahwa Bali Pure merupakan salah satu produk unggulan daerah yang telah berkembang dan memperoleh berbagai penghargaan di tingkat nasional.

Di antaranya Entrepreneur Award Category Best Chain Ecosystem 2023 dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM Unggulan Kategori Kolaborator Terbaik Community Hub Jalin Lokal 2024, serta Terbaik II Nasional Lomba Inovasi UMKM Produk Aman dan Berkelanjutan Kategori Kosmetika dari BPOM RI Tahun 2026.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI, Fajar Sulaeman Taman, menyampaikan bahwa kekayaan intelektual merupakan aset penting yang perlu dilindungi agar mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Menurutnya, pelindungan merek menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung pertumbuhan UMK yang berkelanjutan.