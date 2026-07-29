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Meriah! 30 Ribu Warga Jadi Saksi Penyerahan IG Batu Pulaki di LovFest 2026

Rabu, 29 Juli 2026 – 07:10 WIB
Meriah! 30 Ribu Warga Jadi Saksi Penyerahan IG Batu Pulaki di LovFest 2026 - JPNN.com Bali
Direktur Merek dan Indikasi Geografis Fajar Sulaeman Taman menyerahkan Sertifikat IG Batu Pulaki Banyupoh Buleleng kepada Bupati I Nyoman Sutjidra pada malam penutupan Lovina Festival 2026, Selasa (28/7). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Penutupan Lovina Festival (LovFest) 2026, Selasa (28/7) malam kemarin menjadi momen spesial bagi jajaran Kementerian Hukum (Kemenkum) RI.

Di depan 30.000 pasang mata, Kemenkum RI resmi menyerahkan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) dan pencatatan Karya Cipta untuk Kabupaten Buleleng.

Kehadiran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kanwil Kemenkum Bali di festival tahunan terbesar Bali Utara ini merupakan wujud nyata menghadirkan layanan hukum yang inklusif dan responsif.

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Selain mengamankan legalitas kekayaan alam khas Buleleng, Kemenkum juga memberikan apresiasi atas lahirnya inovasi pelayanan publik dari karya cipta masyarakat setempat.

Prosesi penyerahan berlangsung khidmat saat Direktur Merek dan Indikasi Geografis Fajar Sulaeman Taman menyerahkan secara langsung Sertifikat IG Batu Pulaki Banyupoh Buleleng kepada Bupati I Nyoman Sutjidra.

Batu Pulaki merupakan batu alam kebanggaan yang berasal dari Kawasan Pulaki, Kabupaten Buleleng.

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Batu ini memiliki ciri khas berwarna abu-abu hingga kehitaman, dengan tekstur yang sangat padat serta daya tahan tinggi terhadap cuaca.

Karakteristik unik ini dipengaruhi secara langsung oleh kondisi geologi lingkungan setempat di Desa Banyupoh, menjadikannya sangat berbeda dan memiliki nilai jual lebih dibandingkan batu alam dari daerah lain.

Di depan 30.000 pasang mata, Kemenkum RI resmi menyerahkan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) dan pencatatan Karya Cipta untuk Kabupaten Buleleng.
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TAGS   Lovina Festival 2026 Lovfest 2026 Batu Pulaki Kemenkum RI DJKI Indikasi Geografis Batu Pulaki Kemenkum Bali Buleleng Sertifikat Indikasi Geografis Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah

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