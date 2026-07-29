JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kemenkum Bali Dorong Legalitas Dua KDMP di Buleleng, Genjot Daya Saing Produk

Kemenkum Bali Dorong Legalitas Dua KDMP di Buleleng, Genjot Daya Saing Produk

Rabu, 29 Juli 2026 – 05:40 WIB
Kemenkum Bali Dorong Legalitas Dua KDMP di Buleleng, Genjot Daya Saing Produk - JPNN.com Bali
Tim Bidang Kekayaan Intelektual (KI) Kanwil Kemenkum Bali turun langsung memberikan pendampingan pendaftaran merek kolektif bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Buleleng, Selasa (28/7). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Tim Bidang Kekayaan Intelektual (KI) Kanwil Kemenkum Bali turun langsung memberikan pendampingan pendaftaran merek kolektif bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Buleleng, Selasa (28/7).

Langkah ini dilakukan guna mendorong pelindungan hukum atas identitas usaha dan produk lokal di tingkat desa.

Dalam kegiatan yang turut didampingi oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Buleleng tersebut, tim meninjau dua lokasi KDMP.

Baca Juga:

Keduanya, yakni KDMP Ambengan yang berlokasi di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, serta KDMP Panji Anom.

Di Desa Ambengan, tim disambut langsung oleh Ketua KDMP Ambengan, Made Nyiri Yasa.

Dalam tatap muka tersebut, Perwakilan Tim Bidang KI Kanwil Kemenkum Bali Edi Wahyudi, menjelaskan bahwa kedatangan tim bertujuan untuk memberikan edukasi serta mengasistensi tata cara pendaftaran merek kolektif.

Baca Juga:

Jadi, logo maupun nama gerai yang digunakan oleh KDMP memiliki legalitas dan pelindungan hukum yang sah.

Di KDMP Ambengan, terungkap adanya penyesuaian teknis terkait nama pemilik dan nama merek gerai.

Kemenkum Bali turun langsung memberikan pendampingan pendaftaran merek kolektif bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Buleleng, Selasa (28/7).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali Koperasi Desa Merah Putih kekayaan intelektual Buleleng BRIDA Buleleng KDMP Ambengan KDMP Panji Anom Merek Kolektif Tim KI Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. TC Timnas Indonesia di Bali Tuntas, Skuad Garuda Bertolak ke Jakarta - JPNN.com Bali

    TC Timnas Indonesia di Bali Tuntas, Skuad Garuda Bertolak ke Jakarta

  2. Indonesia Pantang Anggap Remeh, John Herdman Puji Setinggi Langit Kamboja - JPNN.com Bali

    Indonesia Pantang Anggap Remeh, John Herdman Puji Setinggi Langit Kamboja

  3. Respons Berkelas Nadeo Setelah Resmi Jadi Kiper Persija, Sentil Prestasi - JPNN.com Bali

    Respons Berkelas Nadeo Setelah Resmi Jadi Kiper Persija, Sentil Prestasi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU