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Kalender Bali Rabu (29/7): Baik Membangun Bangunan Suci & Potong Rambut

Rabu, 29 Juli 2026 – 05:15 WIB
Kalender Bali Rabu (29/7): Baik Membangun Bangunan Suci & Potong Rambut - JPNN.com Bali
Kalender Bali Rabu 29 Juli 2026 bertepatan dengan Buda Paing Krulut. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (29/7) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Paing Krulut.

Hari ini bertepatan dengan Purnama Karo.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (29/7) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Rabu 29 Juli 2026 bertepatan dengan Buda Paing Krulut: Hari baik untuk membangun bangunan suci & upacara potong rambut
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TAGS   kalender Kalender Bali bangunan suci Potong Rambut Buda Paing Krulut Purnama Karo Ala Ayuning Dewasa Ayu Kalender Bali Rabu 29 Juli 2026 Hari Baik Kalender Bali Dewasa Ayu

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