BTID & Desa Adat Serangan Rilis Platform Digital SNOWI, Tekan Produksi Sampah

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Bali Turtle Island Development (BTID) bekerja sama dengan Desa Adat Serangan resmi memperkenalkan Serangan Non-Organic Waste Initiative (SNOWI).

Program ini hadir sebagai sistem pengelolaan sampah non-organik terpadu yang mengintegrasikan alur pengumpulan, penimbangan, pencatatan digital, penyimpanan sementara, hingga penyaluran ke mitra daur ulang.

SNOWI lahir dari serangkaian diskusi mendalam antara Kura Kura Bali, Desa Adat Serangan, tokoh pengelola sampah lokal, serta komunitas Angen dan Nukari.

Diskusi tersebut untuk merespons tingginya kebutuhan akan sistem pengelolaan sampah yang terstruktur dan berkelanjutan di Pulau Serangan, bukan sekadar aksi pembersihan sesaat.

Keunggulan utama SNOWI terletak pada sistem berbasis web yang memastikan seluruh proses terdokumentasi secara transparan.

Melalui platform terpadu ini, data keanggotaan, jenis dan berat sampah, hingga laporan transaksi dapat terpantau secara real-time.

Perwakilan Komunitas Nukari, I Wayan Patut, menekankan kemudahan dan keunggulan teknologi dalam program ini.

"SNOWI ini simpel dan mudah digunakan oleh masyarakat umum.