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MELAIB: Cara Maybank & PJI Cetak Generasi Muda Bali Cerdas Kelola Uang

Senin, 27 Juli 2026 – 18:14 WIB
MELAIB: Cara Maybank & PJI Cetak Generasi Muda Bali Cerdas Kelola Uang - JPNN.com Bali
Head of Sustainability Maybank Indonesia, Maria Trifanny Fransiska didampingi Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Bali, Irhamsah dan Direktur Eksekutif Prestasi Junior Indonesia Utami Anita Herawati mengamati pelajar SDN 1 Gianyar belajar literasi keuangan, Senin (27/7). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, GIANYAR - Membangun literasi keuangan sejak dini menjadi kunci penting dalam menyiapkan generasi muda yang tangguh di era digital.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025, tingkat literasi keuangan pelajar Indonesia baru mencapai 61,76 persen, masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 66,46 persen.

Menjawab tantangan tersebut, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) bersama Prestasi Junior Indonesia (PJI) meluncurkan program edukasi MELAIB (Melek Literasi dan Aksi Finansial Bersama).

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Program ini dirancang untuk menjangkau 2.000 siswa dan 80 guru di 40 sekolah dengan perincian 35 SD, 4 SMP, dan 1 SMA di Kabupaten Gianyar, Bali.

Melalui penyediaan modul interaktif, pelatihan guru, dan pendampingan hingga Agustus 2026, MELAIB membekali siswa pemahaman mendasar.

Mulai dari membedakan kebutuhan dan keinginan, mengelola anggaran, menabung, hingga mewaspadai risiko finansial di era digital.

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Contohnya seperti love scam, belanja impulsif, dan penipuan daring.

Head of Sustainability Maybank Indonesia, Maria Trifanny Fransiska, menegaskan bahwa keberadaan program ini adalah bukti nyata komitmen Maybank Marathon dalam memberikan dampak sosial bagi masyarakat Bali di luar lintasan lari.

Membangun literasi keuangan sejak dini menjadi kunci penting dalam menyiapkan generasi muda yang tangguh di era digital.
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TAGS   Maybank Maybank Indonesia Prestasi Junior Indonesia SDN 1 Gianyar Disdikpora Gianyar OJK Provinsi Bali Bank Indonesia Perwakilan Bali Literasi keuangan MELAIB Bali

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