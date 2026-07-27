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Kalender Bali Senin (27/7): Baik Membuat Barong, Pagar & Rintangan

Senin, 27 Juli 2026 – 05:25 WIB
Kalender Bali Senin (27/7): Baik Membuat Barong, Pagar & Rintangan - JPNN.com Bali
Kalender Senin 27 Juli 2026 bertepatan dengan Soma Kliwon Krulut. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (27/7) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Kliwon Krulut.

Hari ini bertepatan dengan Kajeng Kliwon.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Senin hari ini (27/7) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Senin 27 Juli 2026 bertepatan dengan Soma Kliwon Krulut: Hari baik membuat barong, pagar & rintangan
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TAGS   kalender Kalender Bali Kalender Bali Senin 27 Juli 2026 Soma Kliwon Krulut Hari Baik Membuat Barong Dewasa Ayu Hari Baik Membuat Pagar Hari Baik Membuat Rintangan Ala Ayuning Dewasa Ayu kajeng kliwon

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