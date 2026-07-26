JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Lovina Festival: Distankan Buleleng Tebar 500 Porsi Kuliner Laut Gratis, Gas!

Lovina Festival: Distankan Buleleng Tebar 500 Porsi Kuliner Laut Gratis, Gas!

Minggu, 26 Juli 2026 – 21:16 WIB
Lovina Festival: Distankan Buleleng Tebar 500 Porsi Kuliner Laut Gratis, Gas! - JPNN.com Bali
Pengunjung Lovina Festival 2026 di Pantai Tasik Madu menikmati 500 porsi olahan ikan gratis, kemarin. Foto: Humas Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Kemeriahan hari kedua Lovina Festival di Pantai Tasik Madu diwarnai dengan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), Sabtu (25/7).

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (Distankan) Buleleng menyediakan 500 porsi olahan ikan gratis bagi para pengunjung yang datang.

Kepala Distankan Buleleng, Gede Melandrat, mengungkapkan bahwa sajian kuliner laut seperti bakso, sate, hingga ikan panggang ini disiapkan untuk mendorong masyarakat agar lebih gemar mengonsumsi ikan laut.

Baca Juga:

"Ini adalah upaya promosi kami untuk perbaikan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

Kandungan protein ikan laut sangat baik untuk tumbuh kembang anak sekaligus efektif mencegah stunting," ujar Gede Melandrat dilansir dari laman Pemkab Buleleng.

Gede Melandrat menambahkan kegiatan ini sangat relevan dengan potensi Buleleng sebagai wilayah dengan garis pantai terpanjang di Bali.

Baca Juga:

Lewat momentum Lovina Festival, Gede Melandrat berharap potensi sumber daya laut yang berlimpah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesehatan masyarakat.

Antusiasme pengunjung pun terlihat di acara ini.

Kemeriahan hari kedua Lovina Festival di Pantai Tasik Madu diwarnai dengan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Lovina Festival Lovina Festival 2026 Lovfest 2026 ikan Distankan Buleleng Kuliner Laut Pantai Tasik Madu Buleleng Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. TC Timnas Indonesia di Bali Tuntas, Skuad Garuda Bertolak ke Jakarta - JPNN.com Bali

    TC Timnas Indonesia di Bali Tuntas, Skuad Garuda Bertolak ke Jakarta

  2. Indonesia Pantang Anggap Remeh, John Herdman Puji Setinggi Langit Kamboja - JPNN.com Bali

    Indonesia Pantang Anggap Remeh, John Herdman Puji Setinggi Langit Kamboja

  3. Respons Berkelas Nadeo Setelah Resmi Jadi Kiper Persija, Sentil Prestasi - JPNN.com Bali

    Respons Berkelas Nadeo Setelah Resmi Jadi Kiper Persija, Sentil Prestasi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU