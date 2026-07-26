Lovina Festival: Distankan Buleleng Tebar 500 Porsi Kuliner Laut Gratis, Gas!

bali.jpnn.com, BULELENG - Kemeriahan hari kedua Lovina Festival di Pantai Tasik Madu diwarnai dengan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), Sabtu (25/7).

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (Distankan) Buleleng menyediakan 500 porsi olahan ikan gratis bagi para pengunjung yang datang.

Kepala Distankan Buleleng, Gede Melandrat, mengungkapkan bahwa sajian kuliner laut seperti bakso, sate, hingga ikan panggang ini disiapkan untuk mendorong masyarakat agar lebih gemar mengonsumsi ikan laut.

"Ini adalah upaya promosi kami untuk perbaikan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

Kandungan protein ikan laut sangat baik untuk tumbuh kembang anak sekaligus efektif mencegah stunting," ujar Gede Melandrat dilansir dari laman Pemkab Buleleng.

Gede Melandrat menambahkan kegiatan ini sangat relevan dengan potensi Buleleng sebagai wilayah dengan garis pantai terpanjang di Bali.

Lewat momentum Lovina Festival, Gede Melandrat berharap potensi sumber daya laut yang berlimpah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesehatan masyarakat.

Antusiasme pengunjung pun terlihat di acara ini.