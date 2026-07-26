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Tiga Menteri & Koster Kompak Tanam Mangrove, Daya Serap Karbon Lima Kali Lipat

Minggu, 26 Juli 2026 – 20:56 WIB
Tiga Menteri & Koster Kompak Tanam Mangrove, Daya Serap Karbon Lima Kali Lipat - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster, Menteri LH Jumhur Hidayat, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dan Wamenhut Rohmat Marzuki menanam bibit mangrove di di Ekowisata Batu Lumbang, Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali, Minggu (26/7). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 dipusatkan di Ekowisata Batu Lumbang, Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali, Minggu (26/7).

Aksi nyata ini diwarnai dengan penanaman 15.000 bibit mangrove yang melibatkan kementerian, pemerintah daerah, akademisi, komunitas lingkungan, hingga pelajar.

Acara tersebut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Gubernur Bali Wayan Koster, serta Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Arya Wibawa.

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Menteri LH Jumhur Hidayat menegaskan pentingnya menjaga mangrove demi keberlangsungan hidup manusia dan kebudayaannya.

Apalagi, daya serap karbon tanaman ini sangat tinggi.

"Mangrove mampu menyerap karbon empat hingga lima kali lebih besar dibanding pohon biasa. Menanam satu hektare mangrove manfaatnya setara dengan empat hektare tanaman darat," ujar Menteri LH Jumhur Hidayat.

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Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyoroti nilai strategis mangrove sebagai benteng pesisir sekaligus penopang ekonomi nelayan.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia menguasai 23 persen mangrove dunia, tetapi menghadapi ancaman kerusakan sekitar 52 ribu hektare per tahun.

Penanaman 15.000 bibit mangrove di Tahura Ngurah Rai melibatkan kementerian, pemerintah daerah, akademisi, komunitas lingkungan, hingga pelajar.
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TAGS   Hari Mangrove Sedunia 2026 Tahura Ngurah Rai mangrove Karbon Koster gubernur koster Menteri LH Jumhur Hidayat Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Ekowisata Batu Lumbang hutan mangrove

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