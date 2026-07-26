Subak di Jembrana Terima Bantuan Mesin Perontok Padi, Ini Kata Bupati Kembang

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menyerahkan secara langsung bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) pascapanen berupa power thresher (mesin perontok padi).

Mesin perontok padi itu diserahkan kepada tujuh kelompok tani/subak di kawasan Subak Keduwa, Kecamatan Negara, Jembrana, pekan ini.

Di antaranya Subak Yehembang (Mendoyo), Subak Air Sumbul (Mendoyo), Subak Sawe Dauh Tukad (Jembrana), Subak Keduwa (Negara), Subak Telepus Sari (Negara), Subak Paswar Palasari (Melaya) dan Subak Mertasari (Melaya)

Bantuan ini bersumber dari APBN Kementerian Pertanian RI.

Menurut Bupati Kembang, penyerahan power thresher diprioritaskan bagi wilayah subak dengan karakteristik lahan khusus.

Seperti area becek, berukuran kecil, atau topografi yang tak terjangkau mesin pemanen besar (combine harvester).

"Alsintan ini sangat bermanfaat untuk lahan yang sulit dijangkau mesin besar.

Saya minta dimanfaatkan bersama secara maksimal dan dirawat dengan baik.