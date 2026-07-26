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FINNS Bali & BYPW Tanam Mangrove di Jimbaran, Benteng Pertahanan Alam Bali

Minggu, 26 Juli 2026 – 09:34 WIB
FINNS Bali & BYPW Tanam Mangrove di Jimbaran, Benteng Pertahanan Alam Bali - JPNN.com Bali
FINNS Bali berkolaborasi dengan Bali Youth Parliament for Water (BYPW) menanam 1.200 bibit mangrove di kawasan pesisir Jimbaran, Badung, Sabtu (25/7). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, JIMBARAN - FINNS Bali berkolaborasi dengan Bali Youth Parliament for Water (BYPW) menanam 1.200 bibit mangrove di kawasan pesisir Jimbaran, Badung, Sabtu (25/7).

Aksi hijau dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026 ini melibatkan 55 relawan yang terdiri dari komunitas lingkungan, organisasi pemuda, hingga masyarakat umum.

Sebelum turun ke lapangan, para peserta dibekali edukasi teknik penanaman dan pentingnya ekosistem pesisir oleh BYPW bersama Kelompok Nelayan Ersanya Gaing-Gaingan di Pura Dalem Gaing Mas.

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Aksi penanaman bibit jenis Rhizophora mucronata terfokus di kawasan estuari hutan mangrove sekitar Jalan Bypass Ngurah Rai untuk mencegah abrasi dan menjaga keseimbangan alam Bali.

ESG Manager FINNS Bali M. Abdul Manaf menegaskan pentingnya menjaga ekosistem pesisir sebagai fondasi keberlanjutan lingkungan Bali.

"Mangrove adalah benteng pertahanan alami Pulau Bali.

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Sebagai pelaku usaha yang beroperasi di kawasan pesisir, kami sangat menyadari peran vital ekosistem ini.

Kami berharap aksi ini memberi kontribusi nyata bagi kelestarian alam Bali," ujar M. Abdul Manaf di sela-sela kegiatan.

FINNS Bali berkolaborasi dengan Bali Youth Parliament for Water (BYPW) menanam 1.200 bibit mangrove di kawasan pesisir Jimbaran, Badung, Sabtu (25/7).
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TAGS   mangrove hutan mangrove Pantai Jimbaran Jimbaran Bali FINNS Bali Bali Youth Parliament for Water

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