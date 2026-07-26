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Lovina Festival 2026: 1.230 Perahu Layar Mini Adu Kencang di Pantai Tasik Madu

Minggu, 26 Juli 2026 – 07:43 WIB
Lovina Festival 2026: 1.230 Perahu Layar Mini Adu Kencang di Pantai Tasik Madu - JPNN.com Bali
Tak kurang dari 1.230 peserta dari berbagai daerah, termasuk dari luar Pulau Bali, turun meramaikan kompetisi Mini Sailboat Tournament II di Pantai Tasik Madu (Spice Beach), Desa Kaliasem, Buleleng, Sabtu kemarin (25/7). Foto: Humas Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Mini Sailboat Tournament II yang digelar serangkaian dengan Lovina Festival (LocFest) di Pantai Tasik Madu (Spice Beach), Desa Kaliasem, Buleleng, Sabtu kemarin (25/7) berlangsung meriah.

Ajang bahari yang memperebutkan total hadiah Rp35 juta ini menyedot antusiasme luar biasa. Tak kurang dari 1.230 peserta dari berbagai daerah, termasuk dari luar Pulau Bali, turun meramaikan kompetisi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Buleleng Putu Ayu Reika Nurhaeni mengapresiasi para pihak yang menggelar acara ini.

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"Saya sangat bangga turnamen tahun ini diikuti 1.230 peserta dari Buleleng hingga luar daerah.

Ini membuktikan bahwa ajang ini memiliki daya tarik besar sekaligus menjadi wadah silaturahmi dan prestasi bahari," ujar Reika Nurhaeni dilansir dari laman Pemkab Buleleng.

Reika Nurhaeni menegaskan, lomba perahu layar mini bukan sekadar hiburan visual, melainkan simbol identitas dan tradisi maritim masyarakat pesisir Buleleng yang sarat nilai kreativitas, ketekunan, serta sportivitas.

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Pemkab Buleleng berharap turnamen ini terus bergulir secara berkelanjutan demi menggerakkan ekonomi warga pesisir dan menggairahkan pariwisata daerah.

Ia juga mengajak masyarakat kawasan Lovina dan Desa Kaliasem untuk konsisten menjaga kebersihan serta kelestarian pantai.

Mini Sailboat Tournament II yang digelar serangkaian dengan Lovina Festival (LocFest) di Pantai Tasik Madu (Spice Beach), Kaliasem, Buleleng, berlangsung meriah
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TAGS   Lovina Festival Lovina Festival 2026 Mini Sailboat Tournament II Pantai Tasik Madu Buleleng pemkab buleleng wisatawan Perahu Layar perahu layar mini maritim

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