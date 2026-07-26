JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Pangdam Udayana Dorong Percepatan Kodam Baru di NTT, Perkuat Perbatasan RDTL

Pangdam Udayana Dorong Percepatan Kodam Baru di NTT, Perkuat Perbatasan RDTL

Minggu, 26 Juli 2026 – 07:22 WIB
Pangdam Udayana Dorong Percepatan Kodam Baru di NTT, Perkuat Perbatasan RDTL - JPNN.com Bali
Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto memaparkan rencana percepatan pembentukan Kodam baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Komisi I DPR RI di Makodam Udayana, Jumat (24/7) lalu. Foto: Instagram @kodam.ix.udayana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto memaparkan rencana percepatan pembentukan Kodam baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pemaparan tersebut disampaikan Mayjen TNI Piek Budyakto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI di Kodam IX/Udayana, Denpasar, Bali, Jumat (24/7) lalu.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Pangdam Udayana menekankan pentingnya penguatan sistem pertahanan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Baca Juga:

Menurut Mayjen TNI Piek Budyakto, posisi strategis NTT menuntut kehadiran sistem keamanan yang lebih kuat, adaptif, dan responsif.

Mayjen TNI Piek Budyakto menjelaskan, pembentukan Kodam baru di NTT bertujuan untuk memperpendek rentang kendali komando.

Pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai ini sekaligus untuk meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial, mempercepat respons operasional, serta mempertegas kehadiran negara di garis batas wilayah.

Baca Juga:

“Meski situasi keamanan perbatasan relatif kondusif, potensi ancaman seperti penyelundupan, kejahatan lintas negara, pelintas batas ilegal, hingga ancaman nirmiliter tetap memerlukan kesiapsiagaan tinggi,” ujar Mayjen TNI Piek Budyakto.

Oleh karena itu, Pangdam Udayana berharap Komisi I DPR RI memberikan dukungan penuh, baik dari sisi kebijakan, restrukturisasi organisasi, pemenuhan personel, infrastruktur, alutsista, hingga alokasi anggaran.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto memaparkan rencana percepatan pembentukan Kodam baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Komisi I DPR RI
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pangdam udayana Pangdam Udayana Mayjen TNI PIek Budyakto Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto Komisi I DPR RI Kodam XXVII/Sobe Sonbai NTT Republik Demokratik Timor Leste RDTL Kodam Baru

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. TC Timnas Indonesia di Bali Tuntas, Skuad Garuda Bertolak ke Jakarta - JPNN.com Bali

    TC Timnas Indonesia di Bali Tuntas, Skuad Garuda Bertolak ke Jakarta

  2. Indonesia Pantang Anggap Remeh, John Herdman Puji Setinggi Langit Kamboja - JPNN.com Bali

    Indonesia Pantang Anggap Remeh, John Herdman Puji Setinggi Langit Kamboja

  3. Respons Berkelas Nadeo Setelah Resmi Jadi Kiper Persija, Sentil Prestasi - JPNN.com Bali

    Respons Berkelas Nadeo Setelah Resmi Jadi Kiper Persija, Sentil Prestasi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU