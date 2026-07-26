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Kalender Bali Minggu (26/7): Baik untuk Membakar Bata Mentah, Keramik & Gerabah

Minggu, 26 Juli 2026 – 05:59 WIB
Kalender Bali Minggu (26/7): Baik untuk Membakar Bata Mentah, Keramik & Gerabah - JPNN.com Bali
Kalender Bali Minggu 26 Juli 2026 bertepatan dengan Redite Wage Krulut. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - MInggu hari ini (26/7) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Wage Krulut.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (26/7) dilansir dari kalenderbali.org:

                                                                                                                                     

Kalender Bali Minggu 26 Juli 2026 bertepatan dengan Redite Wage Krulut: Hari baik untuk membakar bata mentah, keramik & gerabah
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TAGS   kalender Kalender Bali Kalender Bali Minggu 26 Juli 2026 Bata Mentah Keramik Gerabah Redite Wage Krulut Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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