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ITS Hibahkan GPS Laut ke Klungkung, Tekan Kerusakan Ekosistem Perairan Nusa Penida

Sabtu, 25 Juli 2026 – 09:47 WIB
ITS Hibahkan GPS Laut ke Klungkung, Tekan Kerusakan Ekosistem Perairan Nusa Penida - JPNN.com Bali
Rektor ITS Prof. Bambang Pramujati menghibahkan software Automatic Identification System (AIS) atau GPS Laut kepada Pemkab Klungkung yang diterima langsung oleh Bupati I Made Satria di Hotel Kuta Paradiso, Kuta Badung. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, KUTA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menggelar 5th Maritime Safety International Conference (MASTIC) pada 23–24 Juli 2026 di Hotel Kuta Paradiso, Badung, Bali.

Mengusung tema "Cutting Edge Technology and Sciences for Enhancing Maritime Safety, Security, Health and Environment", konferensi ini menjadi wadah pakar maritim dunia mendiskusikan keselamatan pelayaran dan pelestarian lingkungan laut.

Acara ini resmi dibuka oleh Gubernur Wayan Koster bersama Rektor ITS Prof. Ir. Bambang Pramujati dan Ketua Panitia Dr. I Manik Sukanegara.

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Di sela-sela konferensi, ITS menghibahkan software Automatic Identification System (AIS) atau GPS Laut kepada Pemkab Klungkung yang diterima langsung oleh Bupati I Made Satria.

Hibah serupa juga diserahkan kepada Universitas Pattimura, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan Universitas Borneo Tarakan.

Guru besar ITS Prof. Dr. Ketut Buda Artana menjelaskan bahwa perangkat GPS Laut ini berfungsi memantau keselamatan kapal, emisi karbon, serta melindungi instalasi laut dan ekosistem sensitif di perairan Nusa Penida, Klungkung.

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Seperti koral, ikan mola-mola, dan pari manta.

"Dengan AIS, semua aktivitas bawah laut terekam.

ITS menghibahkan software Automatic Identification System (AIS) atau GPS Laut kepada Pemkab Klungkung yang diterima langsung oleh Bupati I Made Satria.
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TAGS   Institut Teknologi Sepuluh Nopember ITS Surabaya GPS Laut Automatic Identification System Bupati Klungkung I Made Satria Rektor ITS Prof. Ir. Bambang Pramujati nusa penida emisi karbon Koral

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