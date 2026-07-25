ITS Hibahkan GPS Laut ke Klungkung, Tekan Kerusakan Ekosistem Perairan Nusa Penida

bali.jpnn.com, KUTA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menggelar 5th Maritime Safety International Conference (MASTIC) pada 23–24 Juli 2026 di Hotel Kuta Paradiso, Badung, Bali.

Mengusung tema "Cutting Edge Technology and Sciences for Enhancing Maritime Safety, Security, Health and Environment", konferensi ini menjadi wadah pakar maritim dunia mendiskusikan keselamatan pelayaran dan pelestarian lingkungan laut.

Acara ini resmi dibuka oleh Gubernur Wayan Koster bersama Rektor ITS Prof. Ir. Bambang Pramujati dan Ketua Panitia Dr. I Manik Sukanegara.

Di sela-sela konferensi, ITS menghibahkan software Automatic Identification System (AIS) atau GPS Laut kepada Pemkab Klungkung yang diterima langsung oleh Bupati I Made Satria.

Hibah serupa juga diserahkan kepada Universitas Pattimura, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan Universitas Borneo Tarakan.

Guru besar ITS Prof. Dr. Ketut Buda Artana menjelaskan bahwa perangkat GPS Laut ini berfungsi memantau keselamatan kapal, emisi karbon, serta melindungi instalasi laut dan ekosistem sensitif di perairan Nusa Penida, Klungkung.

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Seperti koral, ikan mola-mola, dan pari manta.

"Dengan AIS, semua aktivitas bawah laut terekam.