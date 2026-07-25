PGTC 2026: Pertamina Perpanjang Registrasi EIC, Yuk Kirim Inovasi Energimu!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar baik bagi mahasiswa Indonesia yang memiliki gagasan inovatif di bidang energi.

PT Pertamina (Persero) resmi memperpanjang masa pendaftaran Energynovation Ideas Competition (EIC) hingga 4 Agustus 2026 mendatang.

EIC adalah salah satu kompetisi nasional dalam rangkaian Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026.

Perpanjangan periode pendaftaran ini diberikan sebagai bentuk komitmen Pertamina untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi mahasiswa dari seluruh Indonesia.

Para mahasiswa bisa berpartisipasi dan menghadirkan solusi inovatif dalam menjawab tantangan ketahanan energi dan transisi menuju energi rendah karbon.

Menurut Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron, antusiasme mahasiswa terhadap PGTC 2026 menunjukkan makin tingginya kepedulian generasi muda terhadap isu energi berkelanjutan.

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"Kami melihat semangat dan antusiasme mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia sangat luar biasa.

Oleh karena itu, Pertamina memberi tambahan waktu pendaftaran agar makin banyak mahasiswa memiliki kesempatan menyempurnakan gagasan terbaiknya dan berkontribusi menghadirkan solusi inovatif bagi masa depan energi Indonesia,” ujar Muhammad Baron.