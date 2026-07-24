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DPR RI Kunker ke KEK Kura-Kura, Sorot Isu Energi hingga Investasi Berkualitas

Jumat, 24 Juli 2026 – 19:58 WIB
DPR RI Kunker ke KEK Kura-Kura, Sorot Isu Energi hingga Investasi Berkualitas - JPNN.com Bali
Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) reses ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) reses ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali.

Agenda ini digelar dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pada sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup, serta Investasi.

Dalam kunjungan tersebut, jajaran legislatif didampingi perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi/BKPM, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Ketenagakarjaan Provinsi Bali.

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Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto menyampaikan kekagumannya terhadap integrasi harmonis antara aspek lingkungan, budaya, ekonomi kreatif, hingga investasi berkelanjutan dalam satu ekosistem pembangunan.

"KEK Kura Kura Bali ini sangat bagus, baik secara konsep maupun pelaksanaannya.

Kami sudah melakukan riset dan mendengar paparan yang ada, ini adalah sebuah destinasi dengan konsep baru dimana kawasan pariwisata yang mengintegrasikan keindahan alam, seni, serta budaya,'' ujar Sugeng Suparwoto.

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Menyoroti dari sisi pengawasan energi, Sugeng juga memberikan catatan penting terkait ketahanan kelistrikan di Pulau Bali.

Sugeng mengungkapkan bahwa cadangan daya (reserve margin) di Bali yang saat ini terbilang minim, sehingga membutuhkan perhatian serius agar sejalan dengan visi pariwisata berbasis energi ramah lingkungan.

Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) reses ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali.
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TAGS   DPR RI Komisi XII DPR RI KEK Kura-kura Bali PT BTID PLTD FSRU LNG Bali FSRU Serangan

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