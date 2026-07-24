Epson Indonesia Dorong Implementasi Smart Classroom, Wujudkan Sekolah Masa Depan

bali.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Epson Indonesia berkolaborasi dengan Disdikpora DIY dan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Balai Tekkomdik) menggelar seminar "Membangun Kelas Digital Melalui Integrasi AI dan Teknologi Interaktif".

Inisiatif ini bertujuan mempercepat penerapan Smart Classroom demi menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa.

Kegiatan ini menghadirkan para kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di Provinsi DIY untuk mengeksplorasi pemanfaatan akal imitasi (AI) dan teknologi interaktif.

Plt. Kepala Balai Tekkomdik DIY Drs. Raden Suci Rahmadi, M.I.P saat membuka seminar menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital merupakan fondasi penting dalam mendongkrak kualitas pendidikan.

"Transformasi pendidikan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, sekolah, dan industri.

Sinergi ini menjadi langkah nyata menghadirkan pembelajaran inovatif sekaligus menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan," ujar Raden Suci Rahmadi.

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), teknologi visual, dan konsep Smart Classroom kini bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan utama ekosistem pembelajaran modern.

Menurutnya, integrasi teknologi ini memungkinkan guru menciptakan ruang kelas yang lebih interaktif, kolaboratif, dan partisipatif bagi siswa.