Kemenkum Bali Kawal Dokumen IG Songket Gelgel, Melindungi Produk Unggulan

bali.jpnn.com, KLUNGKUNG - Kemenkum Bali bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Klungkung kembali melaksanakan kegiatan penguatan dan penyempurnaan dokumen Indikasi Geografis (IG) Tenun Songket Gelgel.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor BRIDA Klungkung tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat proses pelindungan hukum terhadap salah satu produk kerajinan unggulan daerah.

Kegiatan ini dihadiri Tim Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Bali, Tim DJKI, serta jajaran BRIDA Klungkung yang berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan terkait dalam melakukan penyempurnaan dokumen persyaratan pengajuan Indikasi Geografis.

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Melalui kegiatan ini, setiap unsur dalam dokumen deskripsi terus diperkuat agar mampu menggambarkan karakteristik, kualitas, serta reputasi Tenun Songket Gelgel secara tepat.

Kepala BRIDA Klungkung I Ketut Budiarta menyampaikan harapannya agar potensi Tenun Songket Gelgel dapat segera tercatat sebagai Indikasi Geografis dan memperoleh pelindungan hukum.

Menurutnya, pencatatan IG menjadi langkah penting dalam menjaga keberadaan kerajinan tradisional sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pengrajin dan masyarakat yang terlibat dalam pengembangannya.

Dalam proses penyempurnaan dokumen, Tim Kementerian Hukum Bali bersama DJKI memberikan penguatan terhadap berbagai aspek teknis yang menjadi bagian penting dalam pengajuan Indikasi Geografis.

Pembahasan tersebut mencakup karakteristik produk, wilayah perlindungan, serta unsur pengendalian mutu yang diperlukan untuk menjaga konsistensi kualitas Tenun Songket Gelgel.