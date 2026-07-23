FOTILE Rilis Cooker Hood Pintar Berteknologi Smart Synchronize, Incar Pasar Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelopor teknologi peralatan dapur berkualitas tinggi, FOTILE, resmi meluncurkan lini produk terbarunya, Cooker Hood (Range Hood) tersembunyi BIG9069G, dalam acara roadshow di Two Fat Monks Bistro, Denpasar, Kamis (23/7).

Peluncuran produk berkualitas ini turut dihadiri oleh para mitra dealer, kontraktor, serta desainer interior lokal.

Cooker Hood BIG9069G dilengkapi teknologi Smart Synchronize, sebuah inovasi pertama di Indonesia yang mengubah standar estetika di dapur.

Selain varian premium BIG9069G, FOTILE turut memperkenalkan tiga seri Slim Hood (SLG9015, SLG7015, dan SLS7016) yang menyasar segmen pasar lebih luas dengan material berkualitas dan harga terjangkau.

National Head of Marketing FOTILE Indonesia, Tommy Pratomo, menjelaskan bahwa pemilihan Pulau Bali sebagai lokasi peluncuran regional merupakan langkah strategis.

Hal ini didorong oleh pertumbuhan pasar peralatan dapur (kitchen appliances) di Bali yang menunjukkan tren sangat positif.

"Pasar di Bali sangat besar untuk kategori kitchen appliances.

Pertumbuhan penjualan kami di Bali selalu naik konsisten lima hingga 10 persen setiap tahunnya.