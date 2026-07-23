Bali Tetapkan 56 Ribu Ha Lahan Pertanian Abadi, Tabanan Sumbang Luasan Terbesar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster memimpin Rapat Koordinasi Bersama Bupati dan Wali Kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu kemarin (22/7).

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan krusial terkait penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna menekan alih fungsi lahan dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Dalam rapat tersebut, Pemprov Bali menyepakati luasan LP2B Bali mencapai 56.098,76 hektare atau 87,01 persen dari total Luas Lahan Baku Sawah (LBS) 2024.

Angka ini secara resmi telah melampaui target minimal nasional sebesar 87 persen.

"Komitmen seluruh bupati dan wali kota sangat krusial untuk melindungi lahan produktif demi menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan Bali," ujar Koster.

Kesepakatan ini sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri ATR/BPN dan Mendagri mengenai percepatan penetapan LP2B.

Kabupaten Tabanan mencatatkan luasan LP2B terbesar di Bali, disusul Gianyar dan Buleleng.

Perinciannya, Tabanan: 16.936,23 ha; Gianyar: 7.651,93 ha; Buleleng: 7.233,54 ha; Badung: 6.922,41 ha dan Jembrana: 6.203,28 ha.