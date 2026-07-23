JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Potensi Seni & Budaya Bali Melimpah, Tumpuan Peta Jalan Kekayaan Intelektual Nasional

Potensi Seni & Budaya Bali Melimpah, Tumpuan Peta Jalan Kekayaan Intelektual Nasional

Kamis, 23 Juli 2026 – 13:36 WIB
Potensi Seni & Budaya Bali Melimpah, Tumpuan Peta Jalan Kekayaan Intelektual Nasional - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Diskusi Kelompok Terumpun (DKT) Peta Jalan Strategi Kekayaan Intelektual Nasional di Hotel Hilton Garden Inn Bali, Selasa (22/7).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menghimpun masukan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan dalam menyusun arah kebijakan kekayaan intelektual nasional selama satu dekade mendatang.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyampaikan bahwa Bali memiliki potensi besar di bidang kekayaan intelektual yang bersumber dari kekayaan budaya, seni, tradisi, dan industri kreatif.

Baca Juga:

Menurutnya, kekayaan intelektual kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga menjadi pengungkit ekonomi yang mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk maupun karya masyarakat.

Kakanwil Eem menjelaskan per 20 Juli 2026, Bali telah mencatat 262 Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Perinciannya, terdiri atas 233 Ekspresi Budaya Tradisional, 24 Pengetahuan Tradisional, 1 Indikasi Asal, 2 potensi Indikasi Geografis, dan 2 Sumber Daya Genetik.

Baca Juga:

Capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi daerah yang perlu terus dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual.

Kakanwil Eem menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Bali sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan kekayaan intelektual di daerah.

Bali memiliki potensi besar di bidang kekayaan intelektual yang bersumber dari kekayaan budaya, seni, tradisi, dan industri kreatif.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Peta Jalan Kekayaan Intelektual Nasional Bali seni budaya Kemenkum Bali Ditjen KI DJKI Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Dirjen KI Hermansyah Siregar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Respons Berkelas Nadeo Setelah Resmi Jadi Kiper Persija, Sentil Prestasi - JPNN.com Bali

    Respons Berkelas Nadeo Setelah Resmi Jadi Kiper Persija, Sentil Prestasi

  2. Fixed, Nadeo Mendarat di Jakarta, Presiden Persija Ungkap Alasan Besar - JPNN.com Bali

    Fixed, Nadeo Mendarat di Jakarta, Presiden Persija Ungkap Alasan Besar

  3. Timnas Gilas Bali United 3 – 0, John Herdman Kunci 26 Nama Pemain - JPNN.com Bali

    Timnas Gilas Bali United 3 – 0, John Herdman Kunci 26 Nama Pemain

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU