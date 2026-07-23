Potensi Seni & Budaya Bali Melimpah, Tumpuan Peta Jalan Kekayaan Intelektual Nasional

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Diskusi Kelompok Terumpun (DKT) Peta Jalan Strategi Kekayaan Intelektual Nasional di Hotel Hilton Garden Inn Bali, Selasa (22/7).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menghimpun masukan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan dalam menyusun arah kebijakan kekayaan intelektual nasional selama satu dekade mendatang.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyampaikan bahwa Bali memiliki potensi besar di bidang kekayaan intelektual yang bersumber dari kekayaan budaya, seni, tradisi, dan industri kreatif.

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Menurutnya, kekayaan intelektual kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga menjadi pengungkit ekonomi yang mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk maupun karya masyarakat.

Kakanwil Eem menjelaskan per 20 Juli 2026, Bali telah mencatat 262 Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Perinciannya, terdiri atas 233 Ekspresi Budaya Tradisional, 24 Pengetahuan Tradisional, 1 Indikasi Asal, 2 potensi Indikasi Geografis, dan 2 Sumber Daya Genetik.

Capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi daerah yang perlu terus dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual.

Kakanwil Eem menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Bali sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan kekayaan intelektual di daerah.