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DPR RI Minta Rute Tol Gilimanuk-Mengwi Digeser ke Seririt, Sentil Ketimpangan Bali

Kamis, 23 Juli 2026 – 13:24 WIB
DPR RI Minta Rute Tol Gilimanuk-Mengwi Digeser ke Seririt, Sentil Ketimpangan Bali - JPNN.com Bali
Ilustrasi desain proyek Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi. Foto: Humas Kementerian PUPR

bali.jpnn.com, DENPASAR - Keputusan pemerintah menyetujui kelanjutan proyek Tol Gilimanuk–Mengwi memicu kritik keras dari anggota Komisi VI DPR RI asal Bali, Gede Sumarjaya Linggih.

Politikus senior Bali ini menilai penentuan rute Tol Gilimanuk–Mengwi saat ini justru berpotensi memperparah ketimpangan pembangunan dan kemacetan di wilayah Bali Selatan.

Demer, sapaan akrabnya menegaskan bahwa dirinya tidak menolak pembangunan tol secara keseluruhan, melainkan menolak trase atau rute tol yang direncanakan saat ini.

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"Sebenarnya Tol Gilimanuk–Mengwi ini semakin memperparah kondisi Bali Selatan.

Seharusnya rutenya dialihkan menjadi Gilimanuk – Seririt – Soka – Denpasar," ujar Gede Sumarjaya Linggih di Denpasar.

Menurut Demer, pengalihan rute melalui Seririt di Bali Utara akan membawa dampak positif yang besar bagi pemerataan ekonomi daerah.

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Kendaraan besar atau bus pariwisata yang ingin menuju destinasi unggulan seperti Bedugul, Kintamani, Lovina, hingga Amed di Karangasem tidak perlu lagi melintasi dan membebani kawasan Denpasar.

"Kalau lewat Denpasar semua, makin nyumplek (penuh sesak).

Keputusan pemerintah menyetujui kelanjutan proyek Tol Gilimanuk–Mengwi memicu kritik keras dari anggota Komisi VI DPR RI asal Bali, Gede Sumarjaya Linggih.
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TAGS   DPR RI Gede Sumarjaya Linggih tol gilimanuk mengwi seririt bali utara Jembrana Tol Gilimanuk - Seririt - Soka - Mengwi Bali Bali Selatan

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