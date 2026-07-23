Kanwil Kemenkum Bali Raih Peringkat II Kinerja Anggaran Semester I 2026

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara dengan meraih Peringkat II Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Sedang Semester I Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 dan Pemberian Apresiasi Kinerja Satuan Kerja Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar, Rabu (22/7).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Supendi.

Supendi menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik menjadi sarana strategis untuk memperkuat kualitas pelayanan, meningkatkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, serta mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Selain menjadi wadah evaluasi dan dialog, kegiatan ini juga menjadi momentum pemberian apresiasi kepada satuan kerja yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran selama Semester I Tahun 2026.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah diwakili Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah didampingi jajaran pengelola keuangan Kanwil Kementerian Hukum Bali.

Forum tersebut diikuti oleh berbagai satuan kerja mitra KPPN Denpasar sebagai media evaluasi, penguatan sinergi, serta peningkatan kualitas pengelolaan anggaran.

Dalam kesempatan tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai peningkatan kualitas layanan KPPN Denpasar, evaluasi pelaksanaan anggaran Semester I Tahun 2026, serta mengikuti sesi dialog interaktif bersama para pengguna layanan.