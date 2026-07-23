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Menjaga Tenun Songket Gelgel: Ditenun Pakai Cagcag, Didaftarkan Indikasi Geografis

Kamis, 23 Juli 2026 – 10:05 WIB
Menjaga Tenun Songket Gelgel: Ditenun Pakai Cagcag, Didaftarkan Indikasi Geografis - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum Bali melalui Tim Bidang Kekayaan Intelektual melaksanakan pendampingan penyempurnaan penyusunan Dokumen Deskripsi pengajuan Indikasi Geografis (IG) Tenun Songket Gelgel, Klungkung. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, KLUNGKUNG - Kanwil Kemenkum Bali melalui Tim Bidang Kekayaan Intelektual melaksanakan pendampingan penyempurnaan penyusunan Dokumen Deskripsi pengajuan Indikasi Geografis (IG) Tenun Songket Gelgel, Klungkung.

Kegiatan ini melibatkan Tim Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Klungkung, Sentra KI, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tenun Songket Gelgel, serta unsur pemerintah desa setempat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan lapangan melalui kunjungan kepada pengrajin Tenun Songket Gelgel untuk melihat secara langsung proses produksi dan karakteristik produk yang dihasilkan.

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Setelah peninjauan, Tim Ahli Indikasi Geografis bersama Tim DJKI melanjutkan pembahasan Dokumen Deskripsi bersama BRIDA Kabupaten Klungkung, MPIG Tenun Songket Gelgel, dan unsur pemerintah desa.

Hal ini untuk memastikan dokumen yang disusun mampu menggambarkan karakteristik serta reputasi produk secara komprehensif.

Dalam pembahasan tersebut, disepakati bahwa produk Tenun Songket Gelgel yang dihasilkan meliputi kamen, saput, dan selendang dengan ukuran yang disesuaikan berdasarkan jenis produknya.

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Dari aspek karakteristik dan kualitas, Tenun Songket Gelgel disepakati memiliki kandungan minimal 10 persen benang emas dan dibuat menggunakan teknik "nyongket" dengan alat tenun tradisional "cagcag" sebagai bagian dari kekhasan proses produksinya.

Selain karakteristik produk, pembahasan juga mencakup penyempurnaan peta wilayah Indikasi Geografis yang akan menjadi bagian penting dalam dokumen pengajuan.

Kemenkum Bali melaksanakan pendampingan penyempurnaan penyusunan Dokumen Deskripsi pengajuan Indikasi Geografis (IG) Tenun Songket Gelgel, Klungkung.
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TAGS   Tenun Songket Gelgel indikasi geografis Kemenkum Bali Ditjen KI BRIDA Klungkung Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Sentra KI Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis

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