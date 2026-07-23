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Kalender Bali Kamis (23/7): Tak Baik untuk Pawiwahan Maupun Atiwa-tiwa

Kamis, 23 Juli 2026 – 05:31 WIB
Kalender Bali Kamis (23/7): Tak Baik untuk Pawiwahan Maupun Atiwa-tiwa - JPNN.com Bali
Kalender Bali Kamis 23 Juli 2026 bertepatan dengan Wraspati Umanis Pahang. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (23/7) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Umanis Pahang.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (23/7) dilansir dari kalenderbali.org:

 

Kalender Bali Kamis 23 Juli 2026 bertepatan dengan Wraspati Umanis Pahang: Tidak baik untuk pawiwahan maupun atiwa-tiwa
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TAGS   kalender Kalender Bali Kalender Bali Kamis 23 Juli 2026 Pawiwahan Atiwa-tiwa Wraspati Umanis Pahang Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali Dewasa Ayu

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