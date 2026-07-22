JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Upacara Piodalan Pura di Bali Rabu (22/7), Cek Jadwal & Lokasinya!

Upacara Piodalan Pura di Bali Rabu (22/7), Cek Jadwal & Lokasinya!

Rabu, 22 Juli 2026 – 05:59 WIB
Upacara Piodalan Pura di Bali Rabu (22/7), Cek Jadwal & Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi upacara piodalan saat Hari Tumpek Landep. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (22/7) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Kliwon Pahang.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Baca Juga:

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Baca Juga:

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Dalam lontar Sundari Gama tertulis, barang siapa yang tidak memelihara dan melaksanakan kewajiban di Pura Puseh, masyarakat akan kekurangan sandang dan pangan.

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Rabu (22/7) saat Buda Kliwon Pahang: Tersebar di Gianyar, Badung, Denpasar, Karangasem, Klungkung dan Tabanan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan umat hindu Bali jadwal upacara piodalan lokasi upacara piodalan Buda Kliwon Pahang

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Profil Bek Anyar Bali United Thomas Lam: Reuni dengan Thom Haye & Johnny Jansen - JPNN.com Bali

    Profil Bek Anyar Bali United Thomas Lam: Reuni dengan Thom Haye & Johnny Jansen

  2. Bali United Rekrut Eks Bek Liga Siprus Thomas Lam, Tandem Pas Joao Ferrari - JPNN.com Bali

    Bali United Rekrut Eks Bek Liga Siprus Thomas Lam, Tandem Pas Joao Ferrari

  3. Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan - JPNN.com Bali

    Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU