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Kalender Bali Rabu (22/7): Baik untuk Usaha Pertanian & Pekerjaan Memakai Api

Rabu, 22 Juli 2026 – 05:55 WIB
Kalender Bali Rabu (22/7): Baik untuk Usaha Pertanian & Pekerjaan Memakai Api - JPNN.com Bali
Kalender Bali Rabu 22 Juli 2026 bertepatan dengan Buda Kliwon Pahang. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (22/7) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Kliwon Pahang.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (22/7) dilansir dari kalenderbali.org:

 

Kalender Bali Rabu 22 Juli 2026 bertepatan dengan Buda Kliwon Pahang: Hari baik untuk mulai usaha pertanian & pekerjaan memakai api
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TAGS   kalender Kalender Bali Usaha Pertanian api Dewasa Ayu Kalender Bali Rabu 22 Juli 2026 Ala Ayuning Dewasa Ayu Buda Kliwon Pahang Hari Baik Kalender Bali

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