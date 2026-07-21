Menko AHY: Masalah Macet Bali Bukan Lagi Isu Lokal, Dunia Ikut Melihat!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menegaskan komitmen pemerintah menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang tetap berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Menurut AHY, pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan, perlindungan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.

“Bali merupakan andalan Indonesia. Kami ingin memastikan Bali sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia terus menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Namun, tidak adil jika demi mengejar pertumbuhan pariwisata, masyarakat, alam dan budaya Bali justru terabaikan.

Ketiganya harus menjadi fondasi utama pembangunan,” ujar Menko AHY seusai memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7).

Menurut Menko AHY, pemerintah menyepakati sejumlah prioritas strategis dalam pengembangan wilayah Bali.

Pertama, penguatan tata ruang yang berkelanjutan sebagai dasar pembangunan.

Penataan ruang harus mampu menjaga keseimbangan antara kawasan pariwisata, pemukiman masyarakat, lahan pertanian produktif, serta pengembangan sektor ekonomi lainnya sehingga pertumbuhan Bali tetap terkendali dan berkelanjutan.