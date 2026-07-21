Kanwil Kemenkum Bali Kawal Peta Jalan KI Tahap II, Siap Jadi Tuan Rumah

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum Bali terus memantapkan persiapan menjelang pelaksanaan Penyusunan Peta Jalan Strategi Kekayaan Intelektual Nasional Tahap II yang akan digelar di Provinsi Bali pada 21–24 Juli 2026.

Melalui serangkaian koordinasi dengan jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kanwil Kemenkum Bali memastikan seluruh agenda strategis nasional tersebut siap terlaksana secara optimal.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memimpin rapat koordinasi di Kantor Ditjen Kekayaan Intelektual, Jakarta, Senin kemarin (20/7).

Pertemuan ini tidak hanya mematangkan kesiapan teknis acara, tetapi juga membahas kebijakan strategis kekayaan intelektual dan persiapan sejumlah agenda nasional yang akan berlangsung di Bali.

Dalam pertemuan bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Penyusunan Peta Jalan Strategi Kekayaan Intelektual Nasional Tahap II dihadiri Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Hadir juga seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan DJKI, serta perwakilan dari 36 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam penyusunan strategi nasional tersebut.

Sebagai tuan rumah penyelenggaraan, Bali akan menjadi ruang kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan arah kebijakan kekayaan intelektual nasional yang adaptif terhadap perkembangan inovasi, ekonomi kreatif, dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Selain membahas persiapan agenda nasional tersebut, koordinasi juga dilakukan bersama Direktur Hak Cipta dan Desain Industri terkait implementasi kebijakan terbaru mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang hak cipta.