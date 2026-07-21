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Badung Minta Pusat Suntik Dana Jalan Baru Gatsu Barat–Canggu, Macet Parah

Selasa, 21 Juli 2026 – 20:29 WIB
Badung Minta Pusat Suntik Dana Jalan Baru Gatsu Barat–Canggu, Macet Parah - JPNN.com Bali
Kemacetan di shortcut Canggu, Kuta Utara, Badung. Bali. Kemacetan di kawasan wisata Canggu sangat mengganggu dan butuh jalan alternatif. Foto: Instagram @whatincanggu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa berharap dukungan anggaran pusat untuk pembangunan jalan baru yang menyambungkan Jalan Gatot Subroto Barat, Denpasar, menuju Canggu, Kuta Utara.

Pasalnya, jika tidak ada pembangunan jalan baru, kemacetan di kawasan wisata itu bakal makin bertambah parah.

“Karena kelihatannya kalau itu tidak kami lakukan akan menambah macet.

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Kami berharap untuk upaya ini, kalau bisa, pemerintah pusat ikut membantu,” ujar Bupati Adi Arnawa saat mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali.

Oleh karena itu, Bupati Adi Arnawa menyambut gembira rencana pemerintah pusat menyiapkan opsi transportasi taksi air untuk mengurai kemacetan jalan raya di kawasan wisata Canggu, Kuta Utara, Badung.

Menurutnya, ada beberapa titik lokasi yang memang menjadi akses kemacetan selama ini di Bali, contohnya akses menuju Canggu.

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“Jadi, saya kira inovasi ini (taksi air) memang menjadi satu hal yang mendesak untuk segera dieksekusi,” kata Bupati Adi Arnawa dilansir dari Antara.

Selain masalah kemacetan, Bupati Adi Arnawa mengapresiasi Kementerian Pekerjaan Umum menuntaskan proyek breakwater di sepanjang Pantai Kuta.

Bupati Badung Adi Arnawa berharap dukungan anggaran pusat untuk pembangunan jalan baru menyambungkan Jalan Gatot Subroto Barat, Denpasar, menuju Canggu
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TAGS   badung Bupati Badung Adi Arnawa pemerintah pusat Jalan Baru Jalan Gatsu Barat - Canggu taksi air Canggu kemacetan

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