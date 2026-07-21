48 Ha Hutan Pemuteran Ludes Terbakar, BNPB Klaim Karhutla Terbesar Pekan Ini

bali.jpnn.com, BULELENG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeklaim kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pemuteran, Gerokgak, Buleleng, Bali, berhasil dipadamkan.

Meski kobaran api sempat menghanguskan sekitar 48 hektare lahan vegetasi perbukitan, tetapi api berhasil dipadamkan sepenuhnya.

BNPB mencatat kebakaran hutan dan lahan di Buleleng, Bali ini sebagai kejadian karhutla dengan luasan terbesar yang dilaporkan daerah kepada BNPB, setidaknya dalam dua hari terakhir.

"Kondisi di lokasi saat ini dilaporkan telah aman dan terkendali setelah tim gabungan berhasil menaklukkan api," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dilansir dari Antara.

Abdul Muhari menjelaskan kobaran api mulai melalap lahan vegetasi rerumputan kering di kawasan perbukitan Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, sejak Jumat (17/7).

Direktorat Pengendalian Operasi BNPB mengonfirmasi lokasi titik api yang berada di areal perbukitan sempat terlihat dengan jelas dari kawasan tempat wisata Villa Bukit Kursi.

Kebakaran hutan ini langsung direspons BPBD Buleleng.

TRC BPBD Buleleng langsung menerjunkan tim gabungan guna memadamkan kobaran api agar tidak semakin meluas ke pemukiman warga sekitar.