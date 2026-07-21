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48 Ha Hutan Pemuteran Ludes Terbakar, BNPB Klaim Karhutla Terbesar Pekan Ini

Selasa, 21 Juli 2026 – 20:11 WIB
48 Ha Hutan Pemuteran Ludes Terbakar, BNPB Klaim Karhutla Terbesar Pekan Ini - JPNN.com Bali
Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Buleleng berijbaku memadamkan api yang membakar hutan lindung Pemuteran, Buleleng, Sabtu (18/7). Pemadaman dilakukan dengan alat seadanya mengingat kondisi medan yang terjal. Foto: Humas Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeklaim kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pemuteran, Gerokgak, Buleleng, Bali, berhasil dipadamkan.

Meski kobaran api sempat menghanguskan sekitar 48 hektare lahan vegetasi perbukitan, tetapi api berhasil dipadamkan sepenuhnya.

BNPB mencatat kebakaran hutan dan lahan di Buleleng, Bali ini sebagai kejadian karhutla dengan luasan terbesar yang dilaporkan daerah kepada BNPB, setidaknya dalam dua hari terakhir.

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"Kondisi di lokasi saat ini dilaporkan telah aman dan terkendali setelah tim gabungan berhasil menaklukkan api," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dilansir dari Antara.

Abdul Muhari menjelaskan kobaran api mulai melalap lahan vegetasi rerumputan kering di kawasan perbukitan Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, sejak Jumat (17/7).

Direktorat Pengendalian Operasi BNPB mengonfirmasi lokasi titik api yang berada di areal perbukitan sempat terlihat dengan jelas dari kawasan tempat wisata Villa Bukit Kursi.

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Kebakaran hutan ini langsung direspons BPBD Buleleng.

TRC BPBD Buleleng langsung menerjunkan tim gabungan guna memadamkan kobaran api agar tidak semakin meluas ke pemukiman warga sekitar.

BNPB mengeklaim kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pemuteran, Gerokgak, Buleleng, Bali, berhasil dipadamkan.
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TAGS   Hutan Pemuteran Hutan Lindung Pemuteran kebakaran BNPB kebakaran hutan bpbd buleleng Karhutla Kebakaran Hutan dan Lahan Pemuteran Buleleng

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