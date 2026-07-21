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Upacara Piodalan Pura di Bali Selasa (21/7), Cek Jadwal & Lokasinya!

Selasa, 21 Juli 2026 – 07:43 WIB
Upacara Piodalan Pura di Bali Selasa (21/7), Cek Jadwal & Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi piodalan di sebuah pura di Bali. Foto; Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (21/7) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Wage Pahang.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

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Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

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Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Dalam lontar Sundari Gama tertulis, barang siapa yang tidak memelihara dan melaksanakan kewajiban di Pura Puseh, masyarakat akan kekurangan sandang dan pangan.

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Selasa (21/7) saat Anggara Wage Pahang: Pura Batu Madeg (Meru Tumpang Sanga) di Besakih & Pura Hyang Tibha i Batuan Sakah.
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TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan Bali umat hindu lokasi upacara piodalan jadwal upacara piodalan Anggara Wage Pahang

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