Pertamina Buka Pendaftaran Pertamuda 2026, Cari Startup Terbaik Mahasiswa

bali.jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi membuka registrasi program Pertamuda Seed & Scale 2026, kompetisi ide bisnis dan startup mahasiswa terbesar di Indonesia.

Pendaftaran dibuka mulai Senin (20/7) hingga 22 September 2026.

Memasuki tahun keenam penyelenggaraannya, program ini berkomitmen penuh untuk menjadi katalisator pengembangan potensi inovasi dalam negeri sekaligus melahirkan solusi nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pertamuda Seed & Scale 2026 tidak hanya berfokus pada sektor energi berkelanjutan, melainkan juga membuka ruang bagi inovasi di sektor-sektor strategis nasional lainnya seperti pertanian, kelautan, perikanan, hingga teknologi digital.

Selama lima tahun terakhir, program ini telah sukses menetaskan berbagai startup mahasiswa yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperluas lapangan kerja, serta membawa karya inovasi asli Indonesia bersaing di panggung internasional.

VP Corporate Communication PT Pertamina Muhammad Baron menyampaikan bahwa Pertamuda merupakan langkah strategis perusahaan dalam mengoptimalkan potensi besar inovator lokal demi kemajuan bangsa.

"Melalui Pertamuda Seed & Scale 2026, Pertamina hadir menjembatani ide kreatif agar bertransformasi menjadi solusi komersial yang inklusif.

Tahun ini kami memperluas jangkauan dengan mengajak mahasiswa Indonesia di dalam maupun luar negeri untuk membawa gagasan terbaiknya," ujar Muhammad Baron.