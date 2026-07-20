JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Pertamina Buka Pendaftaran Pertamuda 2026, Cari Startup Terbaik Mahasiswa

Pertamina Buka Pendaftaran Pertamuda 2026, Cari Startup Terbaik Mahasiswa

Senin, 20 Juli 2026 – 21:31 WIB
Pertamina Buka Pendaftaran Pertamuda 2026, Cari Startup Terbaik Mahasiswa - JPNN.com Bali
PT Pertamina (Persero) resmi membuka registrasi program Pertamuda Seed & Scale 2026, kompetisi ide bisnis dan startup mahasiswa terbesar di Indonesia. Foto; Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi membuka registrasi program Pertamuda Seed & Scale 2026, kompetisi ide bisnis dan startup mahasiswa terbesar di Indonesia.

Pendaftaran dibuka mulai Senin (20/7) hingga 22 September 2026.

Memasuki tahun keenam penyelenggaraannya, program ini berkomitmen penuh untuk menjadi katalisator pengembangan potensi inovasi dalam negeri sekaligus melahirkan solusi nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

Pertamuda Seed & Scale 2026 tidak hanya berfokus pada sektor energi berkelanjutan, melainkan juga membuka ruang bagi inovasi di sektor-sektor strategis nasional lainnya seperti pertanian, kelautan, perikanan, hingga teknologi digital.

Selama lima tahun terakhir, program ini telah sukses menetaskan berbagai startup mahasiswa yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperluas lapangan kerja, serta membawa karya inovasi asli Indonesia bersaing di panggung internasional.

VP Corporate Communication PT Pertamina Muhammad Baron menyampaikan bahwa Pertamuda merupakan langkah strategis perusahaan dalam mengoptimalkan potensi besar inovator lokal demi kemajuan bangsa.

Baca Juga:

"Melalui Pertamuda Seed & Scale 2026, Pertamina hadir menjembatani ide kreatif agar bertransformasi menjadi solusi komersial yang inklusif.

Tahun ini kami memperluas jangkauan dengan mengajak mahasiswa Indonesia di dalam maupun luar negeri untuk membawa gagasan terbaiknya," ujar Muhammad Baron.

PT Pertamina (Persero) resmi membuka registrasi program Pertamuda Seed & Scale 2026, kompetisi ide bisnis dan startup mahasiswa terbesar di Indonesia.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pertamina PT Pertamina Persero Pertamuda 2026 startup Pertamuda Seed & Scale 2026 mahasiswa Indonesia

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan - JPNN.com Bali

    Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan

  2. Piala AFF 2026: John Herdman Usung Misi Putus Kutukan Runner-up, Fokus Taktik - JPNN.com Bali

    Piala AFF 2026: John Herdman Usung Misi Putus Kutukan Runner-up, Fokus Taktik

  3. Bhayangkara FC Bedol Desa, Lepas 16 Pemain, Paul Munster Ikut Hengkang? - JPNN.com Bali

    Bhayangkara FC Bedol Desa, Lepas 16 Pemain, Paul Munster Ikut Hengkang?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU