Marik Guizot Raih Penghargaan dari Implant Direct, Pionir Implan Gigi di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perusahaan implan gigi asal California, Amerika Serikat, Implant Direct, resmi menyerahkan penghargaan tertinggi bertajuk "Circle of Excellence" kepada drg. Marik Guizot, Sp.BM, Subsp. I.D.M. (K).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan Implant Direct di Bali 911 Dental Clinic Gatot Subroto I, Denpasar, Bali, Senin (20/7).

Anugerah ini merupakan bagian dari ajang "Implant Direct Partner Recognition Program", sebuah program yang dirancang khusus untuk mengapresiasi kontribusi luar biasa para mitra dan profesional kedokteran gigi di Indonesia.

Implant Direct menilai keberhasilan Bali dan Indonesia dalam mengembangkan industri wisata medis (dental tourism) tidak lepas dari peran vital para profesional kedokteran gigi yang terus meningkatkan kompetensi klinisnya.

Salah satu pilar kompetensi paling krusial dalam kedokteran gigi modern saat ini adalah bidang implan kedokteran gigi (implant dentistry).

Untuk memastikan layanan yang diberikan memenuhi standar dunia (standard-of-care), edukasi berkelanjutan dan pelatihan intensif bagi dokter gigi lokal menjadi kunci utama.

Melalui penguasaan teknologi digital serta teknik pembedahan terkini, para klinisi tanah air terbukti mampu memberikan tingkat keberhasilan perawatan yang tinggi, aman, dan diakui secara global.

Senior Director of Commercial Operations Implant Direct, Ian Still, menegaskan bahwa drg. Marik Guizot memiliki peran penting dalam memperkenalkan sekaligus mengedukasi penggunaan teknologi Implant Direct di Indonesia.