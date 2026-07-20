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Pariwisata Bali Sumbang Devisa Rp176 Triliun, Menko AHY Sorot Empat Klaster

Senin, 20 Juli 2026 – 15:44 WIB
Pariwisata Bali Sumbang Devisa Rp176 Triliun, Menko AHY Sorot Empat Klaster - JPNN.com Bali
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Pemprov Bi membahas fokus pembangunan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali di Denpasar, Senin (20/7). Fokus: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali di Denpasar, Senin (20/7).

Berdasar hasil rapat, Kemenko Infra memetakan pengembangan dan pembangunan wilayah Bali ke dalam empat klaster fokus utama.

Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Pulau Bali.

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"Saya ingin fokus di empat klaster. Empat klaster ini merupakan upaya pengembangan Bali yang saya harapkan bisa dikawal bersama-sama," ujar Menko AHY dilansir dari Antara.

Sektor pariwisata menjadi klaster pertama sekaligus pilar utama.

Menko AHY mencatat, pariwisata Bali berhasil menyumbang Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional yang mencapai Rp319,9 triliun.

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Terlebih, sebanyak 45,8 persen wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2025 masuk melalui Bali.

Namun, pesatnya angka kunjungan ini membawa tantangan tersendiri.

Berdasar hasil rapat, Kemenko Infra memetakan pengembangan dan pembangunan wilayah Bali ke dalam empat klaster fokus utama.
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TAGS   pariwisata Bali pariwisata bali devisa Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono Koster gubernur koster infrastruktur proyek infrastruktur

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